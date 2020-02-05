شكرا لقرائتكم مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات قوية للفرق العربية الستة المشاركة في البطولة القارية. وجاءت القرعة على النحو التالي: الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والرجاء البيضاوي المغربي مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، فيما يلعب الزمالك المصري مع الترجي التونسي، ويواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره النجم الساحلي التونسي.

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