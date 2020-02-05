بالمواعيد.. مواجهات نارية في ربع نهائي إفريقيا.. وصن داونز يستفز الأهلي.. والمارد الأحمر يرد

كتب: ضياء السقا

أسفرت قرعة دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء الأربعاء، عن مواجهة نارية للأهلى والزمالك.

ووقع الأهلى في مواجهة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، كما أسفرت القرعة عن اصطدام الزمالك بنظيره الترجي التونسي حامل اللقب.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي مع النجم الساحلي التونسي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب أحد يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير الجاري، فيما تقام مواجهات الإياب أحد يومي 6 و7 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فريقي الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهتي الذهاب على أرضهما، بينما سيلعبان الإياب خارج الديار.

صن داونز يستفز الأهلي

من ناحية أخرى علق الحساب الرسمي لصن داونز الجنوب إفريقي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على مواجهة الأهلي، في ربع النهائي.

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وقال الحساب:" سنواجه الأهلي في نهائيات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا"، كما نشر صور للمواجهة التي جمعتهما النسخة الماضية، في نفس الدور، وتأهل الفريق الجنوب إفريقى، بعد فوزه ذهابا 5 – 0، وخسر في القاهرة 1 – 0، في استفزاز صريح للمارد الأحمر.

المارد الأحمر يرد

من جانبها، علقت صفحة الأهلي علي الفيس بوك، على مواجهة صن داونز، وكتبت: "مستعدون لاستكمال التحدي فريقنا يواجه صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا!؟".