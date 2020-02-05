الزمالك يعبر الحدود بثنائية.. وترتيب الدوري المصري بعد فوز الأبيض (الأهداف كاملة)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الزمالك، محمود علاء في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 26.

وسيطر الزمالك على أغلب فترات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، وسط تراجع الحدود.

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وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ28 نقطة، من 14 مباراة، في المركز الثالث، فيما تراجع حرس الحدود للمركز العاشر بـ18 نقطة.

ويتصدر الدوري الأهلي بـ36 نقطة من 12 مباراة، يليه المقاولون وصيفا بـ32 نقطة من 16 لقاء، والاتحاد رابعا بـ27 نقطة، وبيراميدز خامسا بـ26 نقطة.

شاهد أهداف المباراة: