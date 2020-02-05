موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الأهلي، في السابعة والنصف، مساء الخميس، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على المقاولون العرب 2-0، في الجولة الماضية.

على الجانب الأخر، حقق بيراميدز فوزا صعبا على إف سي مصر بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري برصيد 36 نقطة، من 12 مباراة، وبيراميدز في المركز الخامس بـ26 نقطة من 15 لقاء.

تشكيل الأهلي

يغيب عن الأهلي سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وديانج وحسين الشحات وقفشة وأجايي

الهجوم: مروان محسن

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تشكيل بيراميدز

يفتقد بيراميدز نجمه الأول عبد الله السعيد للإيقاف، بعد حصوله على 3 إنذارات.

وسيبدأ المدرب المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بالتشكيل التالي:

مهدي سليمان

طارق طه - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر

نبيل دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق (تراوري)

جون أنتوي - دودو الجباس

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