فوز مستحق للزمالك يضعه في المركز الثالث بالدوري المصري

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





حقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه حرس الحدود 2-صفر الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الزمالك بفوزه الثامن في 14 مباراة الى محمود علاء (10 من ركلة جزاء) واحمد سيد "زيزو" اللذين سجلا الهدفين في وقت مبكر من اللقاء (10 من ركلة جزاء و26 تواليا).

ورفع الزمالك رصيده الى 28 نقطة وتقدم الى المركز الثالث بفارق نقطة أمام الاتحاد السكندري الذي تعادل الإثنين مع الانتاج الحربي من دون أهداف، وثماني نقاط خلف غريمه الأهلي المتصدر الذي يلتقي الخميس مع بيراميدز الخامس، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وجاء الشوط الأول جيدا فنيا حيث تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ لكن الزمالك كان أكثر فعالية ونجح في خطف ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة اثر تعرض اشرف بن شرقي للعرقلة، سددها محمود علاء على يسار احمد السعدني محرزا هدف التقدم لفريقه (10).

وتخلي لاعبو الحرس عن حذرهم الدفاعي بغية ادراك التعادل ولاحت لهم فرصة خطيرة في الدقيقة 25 من تسديدة قوية لمحمد عبد اللطيف ارتدت من القائم الايسر، ثم انطلق الزمالك بهجمة مرتدة وصلت عبرها الكرة الى بن شرقي الذي حولها عرضية الى "زيزو"، فتابعا الأخير برأسه على يسار السعدني (26).

Advertisements

وتأخر انطلاق الشوط الثاني 15 دقيقة كاملة بسبب رفض طارق العشري المدير الفني للحرس الخروج من الملعب، عقب قرار حكم المباراة بطرده للاعتراض.

ثم استأنف الفريقان اللعب الذي انحصر في وسط الملعب، في وقت اتسم اداء الضيوف بالحماس والعصبية الزائدة، وتراجع لاعبو الزمالك للدفاع المنظم حفاظا على فارق الهدفين، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة في ظل المساحات التي خلفها اندفاع لاعبي الحرس.

وشهد نصف الساعة الأخير اثارة ومتعة من الفريقين وخطورة على المرميين، واهدر محمد او ناجم فرصة هدف ثالث في الدقيقة 68 بعدما انفرد لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد السعدني، ثم أهدر يوسف ابراهيم "اوباما" فرصة اخرى في الدقيقة 76 حين اطاح بالكرة فوق العارضة.

وحصل الحرس على فرصة أنقذها محمد ابو جبل بتصديه لتسديدة البديل احمد شرويدة (84)، قبل أن ينتقل الخطر الى الجهة المقابلة حيث تصدى القائم الايسر لمرمى السعدني لتسديدة البديل محمد عنتر (89).