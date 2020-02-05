ليون يخفق بتعادل سلبي مع اميان في الدوري الفرنسي

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أخفق ليون بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام نيس 1-2، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اميان الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق نقطة عن مونبلييه الخامس الذي أوقف سلسلة انتصارات متز المتتالية عند ثلاث مباريات وتعادل معه بهدف لمثله.

سجل تيجي سافانيه لمونبيليه (13) وعادل الجزائري فريد بوليّا (79) لمتز الذي وصل للنقطة 27 في المركز السادس عشر.

وواصل تولوز مسيرته الخالية من الانتصارات منذ فوزه على ليل في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في المرحلة العاشرة، وسقط خاسرا للمرة السادسة عشرة في البطولة امام ضيفه ستراسبورغ بهدف سجله الغاني عبد المجيد واريس (75).

ورفع الضيف رصيده إلى 33 نقطة وبات تاسعا، فيما تجمّد رصيد صاحب الأرض عند 13 نقطة وبقي في أسفل الترتيب.

واستمر تخبط ديجون بنتائجه ليقترب أكثر من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام مضيفه نيم صفر-2.

وسجل ياسين بنراحو (4) ونولان روو (44).

وتجمد رصيد ديجون عند 24 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 21 نقطة لنيم في المركز الذي يليه.

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وانتهت المباراة التي جمعت رينس بضيفه نيس بالتعادل 1-1.

البداية كانت عبر هدف الضيوف عن طريق ليس ميلو (50)، ثم عادل رينس بواسطة المغربي يونس عبد الحميد (77).

ويتساوى الفريقان بعدد النقاط 33 نقطة، مع أفضلية الأهداف لرينس الذي يحتل المركز السابع.

وأخفق بوردو بالعودة إلى سكة الانتصارات بتعادله مع مضيفه بريست 1-1.

سجل السويسري لوريس بينيتو هدف بريست خطأ في مرمى فريقه (80)، بعدما كان بوردو تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق الكوري الجنوبي يو-جو هوانغ.

واصبح رصيد بوردو 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وبريست 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء يجمع بين مرسيليا الثاني ومضيفه سانت اتيان.

ملخص مباراة ليون واميان: