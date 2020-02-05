أونيون برلين ينهي مغامرة فيرل في كأس ألمانيا









اسماء السيد - أنهى أونيون برلين مغامرة مضيفه فيرل من الدرجة الرابعة وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا للمرة الثانية فقط في تاريخه، بفوزه المتأخر عليه 1-صفر الأربعاء.

وانتظر أونيون برلين الذي سبق له الوصول الى ربع النهائي مرة واحدة موسم 2000-2001 حين واصل مشواره حتى النهائي قبل الخسارة أمام شالكه صفر-2، حتى الدقيقة 85 لحسم بطاقته بفضل هدف سجله روبرت أندريتش.

وشارك هواة فيرل في المسابقة للمرة السابعة بعد أعوام 1979 (تجاوز ثلاثة أدوار) و1992 (خرج من الدور الأول) و1999 (أخرج مونشنغلادباخ من الدور الأول بركلات الترجيح وخرج على يد إينتراخت فرانكفورت في الدور الثاني) و2007 و2010 (خرج من الدور الأول على يد ميونيخ 1860 في المناسبتين)، وصولا الى هذا الموسم حين حقق المفاجأة بتغلبه على أوغسبورغ 2-1 في الدور الأول ثم هولشتاين كييل في الدور الثاني بركلات الترجيح.

وفي مباراة أخرى، احترمت أيضا التراتبية وبلغ ليفركوزن الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه شتوتغارت الذي ينافس هذا الموسم في الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1.

وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى الدقيقة 71 حين افتتح ليفركوزن التسجيل بهدية من فابيان بريدلو الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه، ثم أضاف الأرجنتيني لوكاس ألاريو الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يقلص الضيوف الفارق عبر الكونغولي الديمقراطي سيلاس وامانغيتوكا (85).

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ويستكمل الدور ثمن النهائي لاحقا حيث يلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري مع ضيفه الاربعاء هوفنهايم.

ويخوض بايرن مباراة هوفنهايم بمعنويات عالية بعدما ارتقى الى صدارة ترتيب الدوري نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 3-1، مستفيدا من تعادل لايبزيغ المتصدر السابق مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ خسارتيه المتتاليتين امام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، فاعتلى صدارة البوندسليغا التي يسعى الى التتويج بلقبها للمرة الثامنة تواليا، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ.

ويلعب الأربعاء أيضا كارلسروه من الدرجة الثانية مع مضيفه ساربروكن من الدرجة الرابعة.

ملخص مباراة ليفركوزن وشتوتغارت: