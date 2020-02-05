مواجهة ثأرية بين الأهلي وصنداونز ونارية بين الزمالك والترجي

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا التي سحبت الأربعاء في القاهرة، عن مواجهتين من العيار الثقيل بين الترجي التونسي حامل اللقب والزمالك المصري من جهة، ومواطن الأخير الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي من جهة أخرى.

وهي المرة الاولى التي تكون فيها كل الأندية المشاركة في ربع النهائي متوجة سابقا باللقب، بينها ستة عربية، يتقدمها الأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والترجي بطل الموسمين الماضيين.

وتكرر سيناريو الدور ربع النهائي في الموسم الماضي مع الأهلي حيث أوقعته القرعة في مواجهة صنداونز، الذي تغلب على الفريق المصري ذهابا بخماسية نظيفة، ليحقق بعدها الأهلي فوزا شرفيا بهدف دون ورد ويودع البطولة.

وسيتوجب على الترجي أن يواجه الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي، علما أنهما سيتواجهان أيضا في 14شباط/فبراير الحالي على لقب الكأس السوبر الإفريقية في العاصمة القطرية الدوحة.

وافرزت القرعة مواجهتين لا تقلان صعوبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وجاره الوداد مع النجم الساحلي التونسي.

وتقام مباريات الذهاب في 28 شباط/فبراير والاياب في السادس من آذار/مارس المقبل.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الزمالك والترجي مع الفائز بين الرجاء ومازيمبي، والفائز بين الأهلي وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد والنجم الساحلي.

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كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد واسفرت عن المواجهات التالية:

زاناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)

النصر (ليبيا) - حسنية اغادير (المغرب)

المصري (مصر) - نهضة بركان (المغرب)

انيمبا (نيجيريا) - حوريا كوناكري (غينيا)

وتقام مباريات الذهاب في الأول من آذار/مارس والاياب في الثامن منه.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مجموع مباراتي زاناكو وبيراميدز مع الفائز بين انيمبا وحوريا كوناكري، والفائز بين النصر وحسنية اغادير مع الفائز من المصري ونهضة بركان.