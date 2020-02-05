تشارلي آدم يطالب ليفربول بالتخلص من صلاح والتعاقد مع مبابي









اسماء السيد - فاجأ تشارلي آدم نجم ليفربول السابق، أنصار النادي الإنكليزي، بعدما طالب إدارة الريدز بالتخلص من النجم المصري محمد صلاح، والتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، مشيرا إلى ان النجم المصري يعاني في بعض الأحيان من الأنانية.

وقال آدم في تصريحات صحفية "أعتقد أن انضمام مبابي سيكون صعبًا بالنسبة لليفربول بسبب المكان الذي سيلعب فيه ففيرمينو لاعب محوري بالنسبة لطريقة ليفربول".

وأضاف: "محمد صلاح وساديو ماني يقدمان مستويات عظيمة منذ أن جاءا لصفوف الفريق، ما يقدماه يعد أمرًا مذهلًا للجميع".

وتابع: "لو كنت سأختار فسأبيع صلاح وأشتري مبابي ذلك هو الخيار الأفضل، اللاعب الفرنسي هو النجم القادم في كرة القدم العالمية".

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من جهته دارين بينت نجم توتنهام السابق وافق تشارلي آدم الرأي، وقال: "الجميع يعرف محمد صلاح ويدرك كم مساهمته في الأهداف مع ليفربول، هو لاعب عظيم، انظروا لما حققه مع الفريق حتى الآن وحصوله على الحذاء الذهبي مرتين وفيرها من الانجازات".

وأضاف "لكن عندما ننظر للأمر بشكل عام نرى أن ماني أفضل منه في العديد من الجوانب منها عدم الأنانية والمساهمة في اللعب بشكل أكبر عن طريق معدل عمل أفضل".

وتابع "لا يمكن لليفربول أن يبيع ماني، كذلك الأمر بالنسبة لفيرمينو الذي يعد كالغراء في التشكيلة ويربط الفريق ببعضه البعض، وعندما ننظر لصلاح نراه يسجل الكثير من الأهداف لكن هل يشكل ماني أو فيرمينو؟ أم يبحث عن المزيد من الأهداف".

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنكليزي خلال الموسم الجاري، في حين يبدو أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يدرس جديا الرحيل خلال الصيف المقبل.

