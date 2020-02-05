الأهلي لم يتواجه مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020، عن مواجهات من العيار الثقيل، والتي تم سحبها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر،حيث لم تسفر القرعة عن مواجهة بين الأهلي والزمالك في دور نصف دوري أبطال أفريقيا، بينما ستكون المباراة النهائية متوقعة بين الفريقين.

حيث من المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، أما بالنسبة لمباريات العودة فستقام يومى 8 و 9 من الشهر ذاته.

وقد جاءت مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كالأتي:



سيواجه الفائز من لقاء الزمالك مع الترجى، مع الفريق الفائز من لقاء الرجاء المغربي ومازيمبى الكونغولى.

الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز مع الفائز من لقاء الوداد المغربي مع النجم الساحلي.