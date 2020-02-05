شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النادي الاهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ، بعد ما إقامة مباراة اليوم الأربعاء 5/2/2020، بين الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري .

ويتصدر الاهلي جدول بطولة الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني 32 نقطة ، فيما قفز الزمالك إلي المركز الثالث برصيد 28 نقطة .



ترتيب الدوري المصري

تغلب الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26.

بهذا الفوز الذى حققه الزمالك على حرس الحدود، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات. Advertisements

ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".