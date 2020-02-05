شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه صن داونز 28 فبراير بالقاهرة..والعودة 6 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتي أجريت قرعتها مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر.

وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.

والتقي الفريقان في نفس الدور لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي ، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائي للبطولة، وسبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.