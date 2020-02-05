شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد الشيشينى وكارتيرون يعملان مصورين لدى طفل زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، قيام باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، و المدرب العام للفريق سامى الشيشينى، بأدوار المصور بالتبادل مع بعضهما، من أجل طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ويلتقطون صور تذكارية معه، قبل بدء المواجهة على ملعب استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

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سجلى هدفي الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

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وارتقى الزمالك بعد هذا الفوز للمركز الثالث في الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

فيما تجمد فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 6 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

غاب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود اليوم كل من فرجاني ساسي وشيكابالا وكاسونجو للراحة ومصطفى محمد للإيقاف.