شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: مواجهة الزمالك والترجى نهائى مبكر..وأتمنى فوز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه توقع أن يقابل فريقه صن داونز الجنوب افريقي وأن يواجه النادى الأهلى نظيره الترجى التونسى قبل سحب قرعة دور الـ8 لبطولة دورى أبطال افريقيا.

وقال أحمد مرتضى لـ"الخليج 365"، :" أرى أنه شيء ممتع أن نرى فريقين كبيرين بحجم الزمالك والترجى في هذا الدور فهو يعتبر نهائي مبكر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام الترجى في المواجهات الثلاث سواء في دورى الأبطال أو في السوبر الافريقي يوم 14 فبراير الجارى".

واختتم حديثه قائلا :" نتمنى الوصول لنصف النهائي وبعدها نتحدث عن المباريات المقبلة".

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موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

تقام مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي على ملعب الفريق الأبيض أحد يومى 28 أو 29 فبراير، على ان تقام مباراة العودة في تونس أحد يومي 6 أو 7 مارس، وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي،.

تاريخ مواجهات الزمالك والترجي التونسي

تواجه الزمالك مع الترجى 6 مرات فى بطولات أفريقيا، حقق خلالها تفوقا نسبيا، حيث حقق الأبيض الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 6 أهداف فى شباك الترجى واستقبل مثلها، وكانت آخر المواجهات فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعبانى المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.