شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء "صحيحة" وإنذار وهمى الأبرز فى تحكيم لقاء الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مباراة

الزمالك و حرس الحدودالمسابقة : الجولة السادسة عشر بالدوري العام المصري الملعب : القاهرة نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك حكم المباراة : محمد يوسف المساعد الأول : سمير جمال المساعد الثاني : أحمد شهاب الحكم الرابع : عمرو عايد ميزان التقييم لطاقم الحكام: حكم المباراة : محمد يوسف القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة :

نجح الحكم محمد يوسف في الأختبارات الصعبة داخل مناطق الجزاء نتيجة التمركز والليقظة والقرب من الأحداث لكشف التفاصل الدقيقة بأستثناء الدقيقة 76 وقرار البطاقة الصفراء للتحايل .

وكانت أهم الأحداث في الدقائق 9 ، 36 ، 47 ، 76 علي مدار شوطي اللقاء ، ففي الحالة الأولي قرار بأحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة الدفع من لاعب حرس الحدود عبدالله عواض ضد مهاجم الزمالك زيزو ، وفي الحالة الثانية مطالبة من لاعبي الحدود بركلة جزاء بداعي لمس الكرة باليد الحكم يشير بأستمرر اللعب وقرار صحيح بعدم أحتساب مخالفة نتيجة اصطدام الكرة بصدر لاعب الزمالك عبدالشافي .

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الحالة الثالثة في الدقيقة 46 قرار صحيح من المساعد الثاني بالأشاره علي تسلل قبل ان يسجل الزمالك الهدف الثالث ، وفي الدقيقة 76 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الحدود عبدالله عواض للتحايل والقرار غير صحيح نتيجة عدم وجود المخالفة وكان يجب أن يستمر اللعب نتيجة السقوط الطبيعي للألتحام . تأخر الحكم في بدء الشوط الثاني نتيجة الأصرار علي خروج طارق العشري مدرب الحرس خارج ميدان اللعب

العقوبات الأنضباطية والبطاقات

أنذر الحكم حازم أمام ، الونش ، عمر السعيد من الزمالك في الدقائق 45 ، 80 ، 85 نتيجة اللعب بتهور . كما أنذر خالد سامي ، عبدالله عواض في الدقائق 66 ، 76 للتهور والتحايل ، وتغاضي عن إنذار مصطفي الزناري ، جريندو من فريق الحدود في الدقائق 20 ،31 نتيجة اللعب بتهور والتحايل .

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك :

لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي المباراة ساعدته على التواجد بالقرب من معظم المخالفات ومكنته من فتح زوايا رؤية جيدة خاصة داخل مناطق الجزاء وظهر ذلك في الدقائق 9 ، 13 ، 28 ، 86 بأستثناء قرار البطاقة الصفراء للاعب الحدود عبدالله عواض للتحايل .

المساعد الأول

: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 6 ، 19 ، 68 ، 74 وأشار بأستمرار اللعب في هدف الزمالك الثاني بتقدير صحيح

المساعد الثاني

: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 49 ، 59 ، 64 ، وأشار

الحكم الرابع :

تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية

تقييم الحكمان المساعدانبأستمرار اللعب في الدقيقة 25 ، 46 وقرار صحيح