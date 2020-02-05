شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام صن داونز.. جماهير المارد الأحمر ترى أنها فرصة تاريخية لرد الاعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور إعلان قرعة دورى أبطال إفريقيا، تصدر هاشتاج "صان داونز" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بتغريدات جماهير النادى الأهلى المقرر أن يلاقى فريق صن داونز في دور الثمانية، ويرى البعض من جماهير المارد الأحمر أنها فرصة تاريخية لرد الاعتبار والخروج في عام 2019 بخماسية من خلال البطولة.

تنوعت التغريدات من خلال الهاشتاج، حيث قال خالد العامر:"جاتكلم الفرصة يا رجالة عشان تثبتوا أنكم رجالة و اللى حصل ده لازم يكون ليه رد قوى ترجعوا بيه هيبة الاهلى"، وكتب عبده :" الأهلى وصن داونز.. مواجهة صعبة.. دى الكلمة اللى كنت هقولها فى حالة وقوع أى فريق من التلاتة مع الأهلى بسبب تقارب المستويات.. ولكن أرجع وأقول الفريق البطل يكسب أى حد".





ويرى حسام على:"السنة اللى فاتت زى دلوقتى لما قالوا.. صن داونز هتلاعب الاهلى كتبت .. الأهلى مش هيصعد و صن داونز الاقرب ..السنة دى أنا شايف الأهلى أقوى من أهلى السنة اللى فاتت و صن داونز فريق قوى أه لكن أقل من السنة اللى قبلها بحاجة بسيطة..أنا شايفها فرصة للجيل الحالى أنه يفرح جمهوره".

وغرد أخر:"أحنا نلاعب صن داونز نأخذ تار 2019 ونصعد للوداد ناخد تار 2017 ونلاعب الترجي ف النهائي نأخذ تار 2018 ". وكتب محمد أسامة :" إن شاء الله نكسب صن داونز وبعدها الوداد والنهائى نكسب الترجى وكدا بقى يبقى خدنا البطولة وكسبنا الفرق إللى طلعتنا آخر 3 مرات مبروك البطولة علينا".

في نفس الأطار، غرد تيمور:" أنا فرحان جدا اننا هنلاعب صن داونز والله ..خلينا نشوف لعيبتنا هتعمل ايه بعد ال حصل فيهم السنه ال فاتت !".

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يشار إلى ان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقامة بأحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات، اسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق صن دوانز فى دور الثمانية، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.