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اتجاه لتقديم معسكر منتخب مصر لمباراتىّ توجو 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى ، تقديم موعد انطلاق معسكر الفراعنة المقبل 48 ساعة ليبدأ يوم 21 مارس بدلا من 23 من نفس الشهر، وهو موعد الاجندة الرسمية للفيفا من 23 حتي 31 مارس المقبل.. ويرغب المدير الفني في تحقيق أقصي استفادة من المعسكر خاصة بعد رفض اتحاد الكرة طلب اقامة معسكرات للفراعنة في شهرى  يناير وفبراير .

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول  علي ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق في المعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتان غاية في الأهمية أمام توجو ضمن  الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات امّم افريقيا 2021 المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون .

واستقر حسام البدرى، على يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.. وتقام مباراتا منتخب مصر  أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل ، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

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ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل ، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات  بين صفوف الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط مما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".

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