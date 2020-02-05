شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: استبعاد ساسى أمر يخصنى.. ومن يريد اللقب يواجه أي فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رضاه عن الفوز على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح كارتيرون أن المكسب والأداء يصل بالفريق إلى هدفه وهو الوصول إلى المركز الثانى الذى يحتله حاليا المقاولون العرب ثم التفكير بعد ذلك فى الهدف الأكبر وهو مواصلة المنافسة على لقب البطولة التى يتصدرها حاليا الأهلى حيث شدد إنه يأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وتابع المدير الفنى للزمالك، إن طريقة اللعب كانت جيدة وأدت إلى الوصول لمرمى حرس الحدود كثيرا ولكن أهدرنا أكثر من فرصة محققة وتلك هي المشكلة رغم إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أظهرت قدرات الفريق وشدد إن وصول فريقه إلى مرمى الخصم تعد نقطة إيجابية ولكن يحتاج الفريق إلى العمل على إنهاء تلك الفرص.

وقال المدرب الفرنسى عن مواجهة الترجى التونسى فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا:"مواجهة قوية جدا وهو بطل إفريقيا اخر نسختين بس الفريق الذى يريد البطولة يكون جاهز كل الفرق ونأخذ كل مباراة على حدة وتركيزنا حاليا على المواجهة القادمة لنا مع الإسماعيلى".

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كما شدد المدير الفنى للزمالك إنه يفصل بين مواجهة الترجى التونسى في السوبر الإفريقى والمواجهتين التاليتين فى دورى أبطال إفريقيا مع نفس الفريق وقال:"

فضلت خوض كاسونجو تدريب اليوم لزيادة المعدلات البدنية أفضل من تواجده فى قائمة مباراة حرس الحدود ويكون على مقاعد البدلاء أما شيكابالا تعرض لإصابة خفيفة وفضلت استبعاده أما مصطفى فتحى فواثق فى إمكانياته وأعلم جيدا متى سأستعين به".

كما شدد كارتيرون، إن عنتر صانع ألعاب الفريق لاعب جيد ولديه قدرات هجومية كبيرة ويحاول فى الفترة الحالية استخدامه أما استبعاد ساسى من مباراة حرس الحدود أمر يخصنى ولا أريد الحديث به، قائلا:"أفضل أن يكون في صعوبة في الاختيار وكل اللاعيبة تكون جاهزة وده أمر جيد".

وجاء فوز الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.