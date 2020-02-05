شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز بدون عبد الله السعيد والشناوى لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وضمت القائمة 18 لاعبا هم:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور
خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون
خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
ويغيب عن المباراة عبد الله السعيد للإيقاف، وأحمد الشناوى وعبده لومالا وإيريك تراورى ومحمد فتحى ومحمد فاروق للإصابة.
ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 5 وخسر 3، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 17، فيما يعتلى المارد الأحمر الصدارة برصيد 36 نقطة، بعما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، وسجل لاعبوه 35 هدف، وسكنت شباكه هدفين فقط، ليصبح أقوى خط دفاع وهجوم في الدوري حتى الآن.
وأكد تشاتشيتش أنه خاض آخر مواجهتين فى بطولة الكونفدرالية أمام أينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في دور المجموعات، ببعض الوجوه الجديدة من أجل تجهيزهم واختيار الأفضل من أجل الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، مشددًا على أن مواجهة المارد الأحمر تحمل طابع مختلف عن باقى المواجهات الماضية، نظرًا للعقدة التي مثلها بيراميدز للأهلي فى المواجهات التى جمعتهما سواء بالدوري أو كأس مصر، بخلاف الشعبية الجماهيرية التي يتمتع بها المارد الأحمر.
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