شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد رد فعل جماهير الزمالك عن مواجهة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت جماهير فريق الزمالك المتواجده بمدرجات ملعب استاد القاهرة خلال مواجهة حرس الحدود في الأسبوع الـ16 بالدورى الممتاز، من مواجهة الاهلى لفريق صن داونز بعد القرعة التي تمت للفرق المتأهلة لدور الـ8 بدورى ابطال افريقيا .

وهتفت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة لحضور مباراة الزمالك وحرس الحدود، من 1 الي 5 فور اعلان مواجهة الاهلي لفريق صن داونز الجنوب افريقي في دور الـ 8 لدوري ابطال افريقيا.



لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف .

وتواجد فى القرعة 4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية، وتأهل لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

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وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.

يذكر أن فريق صن داونز قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، في حين تواجد الأهلي في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.