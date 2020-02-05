شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ إجراءات سفر أحمد جمعة لقطر لإجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة النادي المصري إجراءات سفر أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي، إلى قطر وذلك لإجراء جراحة لزرع غضروف الركبة في احد المستشفيات، والتي حصلت على الاعتماد الرسمي من قبل مركز التقييم والأبحاث الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (F-MARC) بإعتباره مركز للتميّز في الطب الرياضي.

ومن المقرر أن يُجـري الجراحة الطبيب اليوناني ايمانويل باباكوستاس والذي يُعد أحد أبرز الخبراء في هذا المجال.



كان اللاعب أحمد جمعة والذي يعتبر أبرز هدافي المصري في السنوات الأخيرة بإحرازه لـ 34 هدف ببطولة الدوري العام جعلته يأتي في المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للمصري بالدوري العام بالإضافة إلى أهدافه التسعة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية على مدار مشاركات المصري بالبطولة ليتصدر بهم ترتيب هدافي المصري بالكونفيدرالية.

في السياق ذاته، تلقت إدارة المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفع الإيقاف عن النيجيري ايزي ايميكا لاعب وسط الفريق.

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كان الاتحاد المصري قد أوقف اللاعب لأجل غير مسمى نتيجة عدم سداده لمستحقات وكيله السابق نادر السيد والبالغة نحو 48 ألف دولار، إلا أن مجلس إدارة النادي المصري نجح في التواصل مع وكيل أعمال اللاعب السابق والتفاوض معه لإنهاء الأزمة وعدم إيقاف اللاعب لينجح في تخفيض المبلغ إلى 16 ألف دولار فقط قامت إدارة النادي بسدادها فورًا على أن تخصم من مستحقات اللاعب فيما بعد ، وتم إخطار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري بذلك لتصدر قرارها برفع الايقاف عن اللاعب فورًا.

من ناحية أخرى ، أتم مجلس إدارة المصري البورسعيدي، القائمة الأفريقية للفريق، الذي يستعد لخوض منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بإضافة الثلاثي أيمن ندا ومصطفى طيارة وخالد مصطفى لتكتمل قائمته القارية بـ 30 لاعبًا.

وأجبر إيهاب جلال على قيد الثلاثي سالف الذكر نظرًا لعدم التعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قرار "فيفا" بإيقاف القيد للنادى البورسعيدى لمدة موسم ونصف وهو ما جعل الجهاز الفني للمصري يتمسك بجميع اللاعبين ويرفض التفريط فى أى لاعب وقيدهم فى القائمة الأفريقية لإستكمال المشوار الناجح بالبطولة الأفريقية.

كان المصرى قد نجح فى الوصول لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل فى الجولة الاخيرة لدور المجموعات أمام رينجرز النيجيرى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا والتى رفع بها الفريق البورسعيدى رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.