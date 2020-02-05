شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهتف من 1 إلى 5 بعد وقوع الأهلي مع صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود في استاد القاهرة ضمن مباريات الجوبة الـ16 للدوري.

يذكر أن الأهلي خسر بخماسية أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا الموسم الماضي.

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وانتهى الشوط الأول فى لقاء الزمالك وحرس الحدود في المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ويتقدم الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 والمغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 26.

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ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".