شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26.

بهذا الفوز الذى حققه الزمالك على حرس الحدود، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.

تشكيل الفريقين

ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".

بدأ حرس الحدود، المباراة، مهاجماً الزمالك في محاولة للمباغتة وحصل لاعبو الحدود على ركلة ركنية أولى في الدقيقة 2 ولكن نفذها مصطفى جمال إلى خارج حدود الملعب ونجح الزمالك في استعادة السيطرة سريعاً على أحداث المباراة من خلال وسط ملعبه في محاولة للهجوم عن طريق انطلاقات المغربى محمد أوناجم في الجبهة اليمنى وسط محاولات متبادلة بعد ذلك بين الفريقان وحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بداعى دفع المغربى أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء من جانب عبد الله جمعة عواض لاعب حرس الحدود ليتقدم محمود علاء لتنفيذ الكرة وسددها في شباك السعدنى حارس الحدود ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 10 ثم تقدم لاعبو حرس الحدود للهجوم في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى.

فى الدقيقة 25، حرم القائم، جريندو من تسجيل هدف رائع لحرس الحدود ووسط ضياع التعادل رد الزمالك بهجمة منظمة سريعة مع تحرك زيزو الذى مرر إلى بن شرقى داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة عرضية على رأس زيزو الذى حولها فى شباك حرس الحدود لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط استمرار تحركات بن شرقى لزيادة التقدم، ثم مرت الدقائق وسط سيطرة نسبية لحرس الحدود فى محاولات لتقليص الفارق ولكن نجح الزمالك فى إنهاء الشوط الأول متقدماً بالثنائية التى سجلها علاء وزيزو فى الشوط الذى شهد إنذار أصفر واحد تلقاه حازم إمام فى الدقيقة 45.

الشوط الثانى

تأخر انطلاق الشوط الثانى بين الزمالك وحرس الحدود نتيجة احتجاج طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على طرده، الذى خرج بعد ذلك ودفع بمحمد عبد الفتاح تاحا بدلا من مصطفى مارسيلو لإغلاق الثغرات الدفاعية إلى جانب تنشيط الهجوم بالدفع بأحمد شرويدة بدلا من جريندو ثم ألغى حكم المباراة هدفا لصالح الزمالك نتيجة تسلل محمود الونش فى الدقيقة 47 ثم واصل الفريقان المحاولات الهجومية ودفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بأولى تغييرات بنزول عبد الله جمعة بدلا من إسلام جابر فى الدقيقة 60.

وأجرى طارق العشرى، ثالث تغييرات بنزول إبراهيما كونيه بدلا من عبد الرحمن جبنة، وفى الدقيقة 64، حصل الزمالك على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء ليحولها أوناجم بعرضية متقنة أمام محمود علاء الذى مرت الكرة من أمامه لترتد بهجمة سريعة على مرمى الأبيض وسط انطلاق كونيه الذى مرر عرضية لكنها مرت من أمام شرويدة ثم مرر أوباما كرة رائعة إلى أوناجم فى الدقيقة 68 الذى انفرد بالحارس أحمد السعدنى ولكن تسديدته جاءت فى يد الحارس ليحرم الأبيض من مواصلة تعزيز التقدم.

وفى الدقيقة 78، دفع كارتيرون بالثنائى عمر السعيد ومحمد عنتر على حساب كلا من أوناجم وأحمد سيد زيزو ليواصل كارتيرون منحه الثنائى السعيد وعنتر لفرص المشاركة مع الأبيض، وسقط عبد الله جمعة عواض داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء لصالح حرس الحدود ولكن الحكم أشهر له الإنذار الأصفر للتحايل واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لحرس الحدود فى الدقيقة 84 سددها شرويدة ولكن تصدى لها أبو جبل ليستمر حفاظه على نظافة الشباك البيضاء وطالب لاعبو حرس الحدود باحتساب ركلة جزاء بداعى لمس الكرة ليد عمر السعيد داخل منطقة الجزاء ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب بداعى عدم لمس الكرة ليد مهاجم الزمالك ثم أهدر عنتر فرصة محققة نتيجة انفراد تام مع الحارس لكن تسديدته جاءت بجانب القائم ثم مرر عبد الله جمعة الكرة بالكعب إلى بن شرقى الذى حولها أعلى من مرمى حرس الحدود واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع لتنتهى بعد ذلك المباراة بفوز الأبيض بثنائية نظيفة، ليستعيد الأبيض سلسلة انتصاراته.