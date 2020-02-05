شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الأهلي فى القرعة يرفض التعليق على مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي مقر قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا دون الادلاء بأي أحاديث صحفية، بعدما أوقعت القرعة الشياطين الحمر في مواجهة صن داونز الجنوب افريقي، وتقام مباراة ذهاب ربع النهائي في القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة في بريتوريا أحد يومي 6 أو 7 مارس.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.