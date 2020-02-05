شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..6 أهداف ملخص آخر مباراتين للأهلى وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
والتقي الفريقين في نفس الدور لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي ، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائي للبطولة، وسبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
تقابل الفريقين 6 مرات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحقق الأهلي الفوز 3 مرات بينما حقق صن داونز الفوز مرتين وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين، والمواجهة الأولى بين الفريقين كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكانت المواجهة الثاني في لقاء الإياب وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثية نظيفة وحصد اللقب، وآخر مواجهة بين الفريقين في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدف نظيف، ولكن ودع البطولة وذلك بعد الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.
وجاء فى التصنيف الأول متصدرو المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء، وسيكون الأهلي في طريق مازيمبي أو صن داونز أو الترجي، والزمالك مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.
يذكر أن فريق صن داونز قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، في حين تواجد الأهلي في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..6 أهداف ملخص آخر مباراتين للأهلى وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.