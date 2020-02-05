شاهد..6 أهداف ملخص آخر مباراتين للأهلى وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلي ، فريق صن داونز الجنوب أفريقيي ، في دور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة في جنوب أفريقيا أحد يومي 6 أو 7 مارس.

والتقي الفريقين في نفس الدور لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي ، حيث ودع المارد الأحمر البطولة بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو، فى مباراة إياب ربع نهائي للبطولة، وسبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

تقابل الفريقين 6 مرات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحقق الأهلي الفوز 3 مرات بينما حقق صن داونز الفوز مرتين وانتهى لقاء واحد بالتعادل بين الفريقين، والمواجهة الأولى بين الفريقين كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكانت المواجهة الثاني في لقاء الإياب وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثية نظيفة وحصد اللقب، وآخر مواجهة بين الفريقين في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدف نظيف، ولكن ودع البطولة وذلك بعد الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

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