شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دور الثمانية بدورى أبطال افريقيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء، عن وقوع الأهلى فى مواجهة صن داونز الجنوب افريقى، بينما يصطدم نادى الزمالك بنظيره الترجى التونسى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملعب الأهلى والزمالك بالقاهرة أحد يومى 28 أو 29 فبراير الجارى، والعودة على أرض ناديى صن داونز الجنوب افريقى والترجى التونسى أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال وصافة مجموعته برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الـ 12 نقطة..

وفي حال تأهل الأهلي يلعب مباراة الإياب في نصف النهائي على ملعبه في مصر.

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وتغلب الأهلي في الدور التمهيدي على فريق اطلع بره السوداني بنتيجة 4-0 ذهابا و9-0 في مباراة الإياب، وفي الدور الأول فاز علي كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0 ذهابا و4-0 في الإياب.

وحل الأهلي في المجموعة الثانية بثمن النهائي بجوار أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي، وتأهل بعد أن حسم التعادل مواجهته الأخيرة مع الهلال في السودان برصيد 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النجم المتصدر والتفوق بنقطة على الهلال صاحب المركز الثالث.