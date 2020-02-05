كارتيرون يرفض إعلان سبب استبعاده لساسي ويوضح سبب غياب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأنه ينظر إلى الهدف الأكبر وهو الفوز ببطولة الدوري، وأوضح أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" غاب أمام حرس الحدود للإصابة، فيما رفض الكشف عن سبب استبعاد فرجاني ساسي.

وقال كارتيرون في تصريحاته عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد بأنه راض عن تحقيق الفوز، وأشاد بأداء اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح المدرب الفرنسي أن الزمالك ينظر إلى الهدف الأكبر وهو المنافسة على البطولة، مشددا على أن طريقة اللعب كانت جيدة: "وصلنا لمرمى المنافس كثيرا لكن المشكلة هي كثرة ضياع الفرص بالرغم من أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أظهروا فيها قدراتهم."

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وأكد مدرب الزمالك أن كثرة الوصول للمرمى هي نقطة إيجابية لكن لا بد من العمل كثيرا على نهاية الهجمات بشكل مميز.

وأشار كارتيرون إلى أنه فضّل أن يخوض كابونجو كاسونجو تدريبات لزيادة الجانب البدني وعدم المشاركة اليوم، حتى يكون في أتم الاستعداد عندما يدخل قائمة المباريات، بينما جاء غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" لتعرضه لاصابة خفيفة لذا فضل استبعاده.

وشدد كارتيرون على ثقته الكبيرة في مصطفى فتحي لاعب الوسط موضحا أن يعرف متى يعتمد عليه، كما أن محمد عنتر لاعب جيد ولديه قدرات هجومية كبيرة والفترة الحالية يسعى للاستفادة منه جيدا، أما التونسي فرجاني ساسي فإن استبعاده أمر يخصه وحده فقط.

وختم كارتيرون بأنه يفضل أن يدخل في حيرة وصعوبة في اختيار اللاعبين عندما يكون الجميع جاهزا للمباريات، معتبرا ذلك أمرا جيدا للفريق.