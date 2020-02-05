18 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز المقرر لها مساء الخميس، على ستاد الدفاع الجوي.

وتشهد قائمة بيراميدز استبعاد أحمد الشناوي تمامًا مع وجود الثنائي المهدي سليمان، وأحمد دعدور لحراسة المرمى.

ويغيب عبدالله السعيد عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، ويبرز بين الأسماء المتواجدة في اللقاء جون أنتوي مهاجم الأهلي السابق، والجناح المميز إسلام عيسي.

وتكونت قائمة بيراميدز من:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان، أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي، علي جبر، عبدالله بكري، أحمد أيمن منصور، طارق طه، رجب بكار، ويلفرد كانون.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، محمود حمادة، إبراهيم حسن، إسلام عيسى.

الهجوم: جون أنتوي، عمر العيوني، محمد الجباس.