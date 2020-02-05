بالمواجهات والمواعيد.. 27 يوما ناريا للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

بعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا، بات الأهلي والزمالك أمام مواجهات في غاية القوة بداية من 9 فبراير وحتى 7 مارس القادم.

سيكون الزمالك على موعد من التحديات الأكثر إثارة بداية من مواجهة الإسماعيلي، ثم السوبر الإفريقي ومن بعده المصري، وسيلعب بطل الكونفدرالية أمام الأهلي مرتين والترجي التونسي 3 مرات على مدار أسبوعين فقط.

أما الأهلي فسيكون أمام تحديات أقل بعض الشيء حيث سيواجه المصري البورسعيدي في نفس موعد لقاء كأس السوبر الإفريقي، كما سيواجه طلائع الجيش في نفس جولة الزمالك أمام الإسماعيلي.

مباريات الزمالك

- الدوري الممتاز.. الإسماعيلي.. 9 فبراير

- كأس السوبر الإفريقي.. الترجي التونسي.. 14 فبراير

- كأس السوبر المصري.. الأهلي.. 20 فبراير

- الدوري الممتاز.. الأهلي.. 24 فبراير

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- دوري أبطال إفريقيا.. الترجي التونسي.. 28 و29 فبراير

- دوري أبطال إفريقيا.. الترجي التونسي.. 6 أو 7 مارس

مباريات الأهلي

- الدوري الممتاز.. طلائع الجيش.. 10 فبراير

- الدوري الممتاز.. المصري.. 14 فبراير

- كأس السوبر المصري.. الزمالك.. 20 فبراير

- الدوري الممتاز.. الزمالك.. 24 فبراير

- دوري أبطال إفريقيا.. صنداونز.. 28 أو 29 فبراير

- دوري أبطال إفريقيا.. صنداونز.. 6 أو 7 مارس