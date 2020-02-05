المصري يطالب بخوض مواجهة الكونفدرالية في الإسماعيلية بحضور جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد علي الطرابيلي أمين صندوق المصري البورسعيدي، أن النادي يطالب بخوض مباراته أمام نهضة بركان المغربي، على ستاد الإسماعيلية، في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف الطرابيلي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن النادي المصري سيخاطب الجهات الرسمية لحضور ما لا يقل عن 15 ألف متفرج للمباراة.
ويلتقي المصري أمام نهضة بركان في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية يوم 1 مارس، قبل أن يلعب مباراة الإياب يوم 8 مارس بالمغرب.
وطالب عضو المصري، بتكاتف الجميع خلف النادي المصري، للاستمرار في مسيرته ببطولة الكونفدرالية.
وأكمل: "لنا تجربة جماهيرية مميزة على ستاد الإسماعيلية منذ موسمين".
واختتم: " ليس من المنطق أن نلعب في الإسكندرية بسبب طول المسافة والعناء الذي يتعرض له الجمهور".
وتأهل المصري لربع نهائي الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف بيراميدز المتصدر.. للتعرف على مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية إضغط هنا
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