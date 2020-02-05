منتخب الصالات إلى كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام: تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى نهائي أمم أفريقيا، المقامة حاليا في المغرب. وحقق المنتخب المصري للصالات الفوز على ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق. Advertisements ويلتقي المنتخب المصري أمام الفائز من مواجهة المغرب وأنجولا، في المباراة النهائية. وضمن المنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم المقرر في ليتوانيا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة للمونديال. وكان منتخب مصر للصالات استطاع الوصول لدور الثمانية في النسخة الماضية للمونديال، قبل أن يودع البطولة.

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