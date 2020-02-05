محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد خالد علي مسؤول فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وممثلهم بقرعة نهائيات دوري أبطال أفريقيا، أنه لم يكن يحب ملاقاة الأهلي نظرا لأنه يشجع القلعة الحمراء.
واسفرت قرعة دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا عن ملاقاة الأهلي لصنداونز، في تكرار لمواجهة النسخة الأخيرة.
وقال مسؤول صنداونز في تصريحات لـ"أون سبورت" "أنا أهلاوي، وبالتالي كنت أفضل عدم ملاقاة الأهلي، لكن حاليا يجب أن نتعامل مع الوضع القائم".
وواصل "الجهاز الفني لصنداونز يحب المباريات الجماهيرية".
واختتم "ما نشره أونيانجو حارس الفريق كان من أجل الدعابة فقط، هو بشر، لكن تواصلنا معه لعدم تكرار هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صنداونز: لم أكن أفضل ملاقاة الأهلي "الذي أشجعه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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