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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو
تسبب طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، في تأخر انطلاق شوط المباراة الثاني بين الزمالك وحرس الحدود.
ووفقا لما ظهر عبر شاشات التلفاز، فإن العشري ظل جالساً على مقاعد بدلاء فريقه، رغم قرار الحكم بين شوطي المباراة بطرده من الملعب.
وبعد ما يقرب من 15 دقيقة، قام طارق العشري بالخروج من ملعب المباراة، وأطلق الحكم صافرة الشوط الثاني.
الجدير بالذكر، ان الشوط الأول انتهى بتأخر حرس الحدود 2-0، والهدف الأول جاء من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العشري يثير الجدل في مباراة الزمالك وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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