أول رد فعل من صنداونز بعد الوقوع في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - طارق طلعت:

صرح خالد علي ممثل نادي صنداونز في قرعة دوري أبطال إفريقيا، بأنه يتمنى تكرار ما حدث الموسم الماضي في مواجهة الأهلي والتأهل مجددًا.

وقال ممثل صنداونز في تصريحاته لـ"الخليج 365" على هامش القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء وأوقعته مجددًا أمام الأهلي: "البطولة صعبة بالنسبة لكل الفرق، والمواجهات معلوم من البداية أنها صعبة نظرًا للمستوى المميز من جانب كافة المنافسين."

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وتابع: "القرعة وضعتنا أمام الأهلي وعلينا أن نتعامل مع الأمر الواقع، تابعنا الفريق طوال الفترة الماضية، كما هو الحال بالنسبة للزمالك والرجاء أيضًا."

وسبق أن لعب الأهلي أمام صنداونز في ربع نهائي الموسم الماضي من دوري الأبطال، وتعرض لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-0 في لقاء الذهاب، وفاز في العودة بهدف نظيف.

وأضاف ممثل صنداونز: "الموسم الماضي كنا موفقين في مواجهة الأهلي، ولعبنا مواجهة جيدة، أتمنى أن نكرر هذا الأمر مرة أخرى."