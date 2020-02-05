أحمد مرتضى: السوبر الإفريقي سيكون إعداداً لمواجهتي الترجي في ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مواجهة فريقه ضد الترجي التونسي في قطر يوم 14 من الشهر الجاري بمثابة استعداد قوي لمواجهتي ربع النهائي ضد بطل إفريقيا.

وأوقعت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا نادي الزمالك في مواجهة حامل اللقب في أخر موسمين فريق الترجي التونسي، بعد أن يواجهه في السوبر الإفريقي بعد أيام.

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وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال أحمد مرتضى منصور :"مباراة السوبر الإفريقي ستكون خير إعداد لمواجهتي دور الثمانية، المباريات الثلاث بشكل عام ستكون فرصة جيدة للمشاهدين للاستمتاع باثنين من أفضل فرق إفريقيا".

وأضاف نجل رئيس الزمالك :"مواجهة السوبر الآن ستكون مهمة جداً لأنها تسبق المواجهتين في دوري أبطال إفريقيا".

وسيلعب الزمالك مع الترجي التونسي 28 أو 29 فبراير الجاري في القاهرة، قبل أن يخوض مباراة الإياب في تونس 6 أو 7 مارس المقبل أملاً في العبور إلى نصف النهائي.