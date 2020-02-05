الدراج نيكولو بونيفيزو يفوز بالمرحلة الثانية لطواف السعودية 2020

شهدت المرحلة الثانية لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية فوز الدراج نيكولو بونيفيزو من فريق توتالو، وأقيمت من القرية التراثية حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 182كم.
وقد شهدت المرحلة الأولي لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى والتي تقام خلال الفترة من ٤ إلى ٨ فبراير تتويج الدراجالاماراتي روي كوستا.
وتنظم البطولة الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية.
وحقق كوستا المركز الاول خلال المرحلة الأولي والتي مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 173.
ومن المقرر أن تمر البطولة بخمسمراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من كم،، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم.
أما عن المرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.
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