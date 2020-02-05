الأهلي والترجي.. 5 مواجهات نارية بـ3 بطولات تنتظر الزمالك في أقل من شهر

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لـ5 مواجهات نارية من العيار الثقيل في ثلاث بطولات مختلفة، في أقل من شهر، بداية من منتصف فبراير الجاري وحتى بداية مارس المقبل.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نارية لفريق الزمالك أمام الترجي التونسي، بعد أن نظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم سحب القرعة اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وفيما يلي الـ5 مواجهات النارية للزمالك

الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

في البدية يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها يوم 14 فبراير الجاري، ضمن منافسات السوبر الأفريقي والذي تحتضنه دولة قطر، حيث يدخل الزمالك بصفته بطل

الكونفدرالية، بينما الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك والأهلي في السوبر المصري

وفي 20 فبراير الجاري تسافر بعثة الزمالك إلى الإمارات، استعدادًا لمباراة الأهلي، في السوبر المصري، وذلك عقب السوبر الأفريقي بـ6 أيام.

الزمالك والأهلي في الدوري

وفي يوم 24 فبراير يعود الزمالك لمواجهة الأهلي مرة أخرى ضمن منافسات الدوري المصري من مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري، بعد 4 أيام من مباراة الفريقين في السوبر المصري بالإمارات.

الزمالك والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 28 أو 29 من شهر فبراير الجاري.

الزمالك والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا

ثم يعود الزمالك ضيفًا على الترجي، في مباراة الإياب بملعب رادس بتونس، أحد يومي 6 أو 7 من شهر مارس المقبل.

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واحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مازيمبي.

حيث أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وهي، الأهلي والزمالك (مصر)، النجم الساحلي والترجي (تونس)، الوداد والرجاء (المغرب)، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عن المواجهات الآتية:

الأهلي ضد صن داونز

الزمالك ضد الترجي التونسي

مازيمبي الكونغولي ضد الرجاء المغربي

الوداد المغربي ضد النجم الساحلي

جدير بالذكر أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

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