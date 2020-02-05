الزمالك يكتفي بهدفين أمام حرس الحدود في لقاء الفرص الضائعة

حقق فريق الزمالك فوزا سهلا على حرس الحدود بهدفين نظيفين بستاد القاهرة الدولى في الجولة السادسة عشر للدورى الممتاز.

سجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو فى الدقيقة 26.

ارتفع رصيد الزمالك الى 28 نقطة وصعد للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.

جاء اللقاء لصالح الزمالك لعبا ونتيجة وتسابق لاعبو في اهدار الفرص السهلة عل مدار الشوطين خاصة الثاني ،من جانب اشرف بن شرقي محمد اوناجم ومحمد عنتر ويوسف اوباما واسلام جابر وسيد زيزو.

بدأ حرس الحدود اللقاء مهاجماً الزمالك في محاولة لغحراز هدف مبكر ويحصل على ركنية لم يستفد منها

نجح الزمالك في استعادة السيطرة سريعاً من خلال وسط ملعبه في محاولة للهجوم عن طريق انطلاقات المغربى محمد أوناجم في الجبهة اليمنى وسط محاولات متبادلة من الفريقين وحصل الزمالك على

ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بداعى لدفع المدافع عبد الله عواض للمغربي أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء تقدم للركلة محمود علاء وسدد داخل المرمى مسجلا هدف التقدم .

فى الدقيقة 25 تصدى القائم لتسديدة جريندو ورد الزمالك بهجمة سريعة مع تحرك زيزو الذى مرر إلى بن شرقى داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة عرضية على رأس زيزو الذى حولها فى شباك حرس الحدود مسجلا هدف الزمالك الثاني.

بعد الهدفين هدأ رتم اللقاء بعد اطمئنان الزمالك على الفوز مع محاولات من الحدود تلاشت سريعا.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما ونجح في فرض سيطرته على منطقة المناورات مستغلا رغبة المنافس في الهجوم وتعديل النتيجة

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بادر اسلام جابر بهجمة عنترية وتخطى مدافعين اثنين في

لعب واحدة وترتد بعد اصطدام الكرة بالحارس ويسدد طارق يحي يبعدها احد المدافعين برأسه الى الركنية.

يسجل الونش المدافع الأبيض المتقدم ويحتسب الحكم تسلل، ويرد شرويده بسرعة ويحول ابوجبل الكرة الى ركنية.

كاد يسجل اشرف بن شرقي من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة " موزة" كادت تخدع الحارس والى الأوت.

يجري الزمالك ثلاث تغييرات متتالية بنزول عبد اله جمعة وعمر تالسعيد ومحمد عنتر مكان اسلام جابر وسيد زيزو وأوناجم غير الموفق الذى أهدر بغرابة قبل خروجه فرصة على طريقة طرائف وعجائب .

بينما دفع طارق العشري الذى تم طرده مع بداية الشزط لخارج الخطوط لغعتراضه على الحكم بابراهيم كونيه بدلا من عبد الرحمن حامد

ومع اول لمسه لكونية عرضية لشرويده تمر من امامه وتضيع الفرصة.

مسلسل اهدار الفرص

تواصل مسلسل اهدار الفرص السهلة للأبيض حيث ينفرد يوسف اوباما ويضع الكرة فوق تلعارضة ويرد حامد الجابري للحدود ويضع بعيدا عن الثلاث خشبات بعدها يتصدى ابو جبل ببراعة لتسديدة لشرويده من ضربة حرة

يهدى عبد الله جمعة هدية بكعبه لبن شرقي يطيح بالكرة بعيدا عن التهديف تليها انفراد كامل لمحمد عنتر يضع الكرة بجوار القائم وسط ذهول الجميع.