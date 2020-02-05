الهلال يفوز على الرائد بثلاثية ويعزز صدراته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا مهما على نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس

أحرز ثلاثية الهلال كارلوس إدواردو و بافيتيمبي جوميز وعبدالله المعيوف فى الدقائق6 و 42 و 96.

بينما في الدقيقة ٦٠ أحرز محمد فوازير من ركلة جزاء هدف الرائد الوحيد.

بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في حين يأتي الرائد فى المركز السادس عشر ٢٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز ثلاثية الهلال كارلوس إدواردو و بافيتيمبي جوميز وعبدالله المعيوف فى الدقائق6 و 42 و 96.بينما في الدقيقة ٦٠ أحرز محمد فوازير من ركلة جزاء هدف الرائد الوحيد.بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في حين يأتي الرائد فى المركز السادس عشر ٢٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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