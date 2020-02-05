​شاهد .. ضحك «هستيري» من ممثلي صن داونز بقرعة دوري الأبطال بعد تأكد ملاقاة الأهلي

أجريت مساء اليوم بالقاهرة، فعاليات قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والخاصة منافسات الدور ربع النهائي.

وأسفرت الفعاليات، عن ملاقاة الأهلي مجدداً لنظيره الجنوب إفريقي صن داونز، فيما يواجه الزمالك نظيره التونسي الترجي، بينما يلاقي الرجاء المغربي مازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي مع الوداد المغربي، في دوري الأبطال.

وأظهرت الكاميرات رد فعل ممثلي الفريق الجنوب إفريقي بعد سحب القرعة، وتأكد ملاقاة الأهلي وصن داونز، ينتابهم حالة من الضحك الهستيري.

الجنوب إفريقي صن داونز، فيما يواجه الزمالك نظيره التونسي الترجي، بينما يلاقي الرجاء المغربي مازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي مع الوداد المغربي، في دوري الأبطال.وأظهرت الكاميرات رد فعل ممثلي الفريق الجنوب إفريقي بعد سحب القرعة، وتأكد ملاقاة الأهلي وصن داونز، ينتابهم حالة من الضحك الهستيري.

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