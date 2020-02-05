تعرف على منافس الزمالك بنصف نهائي أفريقيا حال تخطي الترجي

يصطدم فريق الزمالك بنظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن نظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، مراسم سحب القرعة بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في البطولتين.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

ويستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في القاهرة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 28 أو 29 من شهر فبراير الجاري، في تونس، قبل

أن يحل الزمالك ضيفا على الترجي، في مباراة الإياب بملعب رادس، أحد يومي 6 أو 7 من شهر مارس المقبل.

وفي حال تخطي الزمالك عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتأهل إلى دور نصف النهائي، سوف يواجه المتأهل من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

واحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مازيمبي ليكون الفريق الكونغولي الوحيد المستبعد

بين أوائل المجموعات بين احتمالات المواجهة للفريق الأبيض، الذي ينتظر الترجي، النجم الساحلي (تونس)، أو صنداونز (جنوب أفريقيا).

حيث أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وهي، الأهلي والزمالك (مصر)، النجم الساحلي والترجي (تونس)، الوداد والرجاء (المغرب)، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

Advertisements

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عن المواجهات الآتية:

الأهلي ضد صن داونز

الزمالك ضد الترجي التونسي

مازيمبي الكونغولي ضد الرجاء المغربي

الوداد المغربي ضد النجم الساحلي

جدير بالذكر أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.