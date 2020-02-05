موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية بين الزمالك والترجي التونسي، بعد أن نظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، مراسم سحب القرعة بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في البطولتين.
موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي
ويستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في القاهرة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 28 أو 29من شهر فبراير الجاري، في تونس، قبل أن يحل الزمالك ضيفا على الترجي، في مباراة الإياب بملعب رادس، أحد يومي 6 أو 7 من شهر مارس المقبل.
واحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد مازيمبي ليكون الفريق الكونغولي الوحيد المستبعد بين أوائل المجموعات بين احتمالات المواجهة للفريق الأبيض، الذي ينتظر الترجي،النجم الساحلي (تونس)، أو صنداونز (جنوب أفريقيا).
حيث أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وهي، الأهلي والزمالك (مصر)، النجم الساحلي والترجي (تونس)، الوداد والرجاء (المغرب)، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عن المواجهات الآتية:
الأهلي ضد صن داونز
الزمالك ضد الترجي التونسي
مازيمبي الكونغولي ضد الرجاء المغربي
الوداد المغربي ضد النجم الساحلي
جدير بالذكر أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.
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