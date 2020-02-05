تعرف على منافس الأهلي بنصف نهائي أفريقيا حال تخطي صن داونز

يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين حيث نظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مراسم سحب القرعة بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من ممثلي الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 في البطولتين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، أحد يومي 28 أو 29 من شهر فبراير الجاري، في القاهرة، بينما

يقام لقاء الإياب في جنوب أفريقيا يومي 6 أو 7 مارس المقبل.

وفي حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز في ربع نهائي أبطال أفريقيا وتأهل إلى دور نصف النهائي، سوف يواجه المتأهل من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وجاء الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد النجم الساحلي التونسي ليكون الفريق الوحيد الذي سيتجنبه حامل لقب الدوري الممتاز

في ربع النهائي، وبذلك ستكون الاحتمالات بين الترجي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، أو مازيمبي (الكونغو).

حيث أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، وهي، الأهلي والزمالك (مصر)، النجم الساحلي والترجي (تونس)، الوداد والرجاء (المغرب)، ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

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وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال عن المواجهات الآتية:

الأهلي ضد صن داونز

الزمالك ضد الترجي التونسي

مازيمبي الكونغولي ضد الرجاء المغربي

الوداد المغربي ضد النجم الساحلي

جدير بالذكر أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.