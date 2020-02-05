أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وشملت القائمة ١٨ لاعبا هم: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويغيب عبدالله السعيد عن الفريق بداعي الإيقاف. المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - ولفريد كانون خط الوسط: إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.ويغيب عبدالله السعيد عن الفريق بداعي الإيقاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​بيراميدز يعلن قائمة مباراة الأهلي .. وغياب عبدالله السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.