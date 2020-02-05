بالأرقام .. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وفقًا للقرعة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

صن داونز الجنوب إفريقي نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية، بعدما اجتاز دور المجموعات عن المجموعة الثالثة، في المركز الأول برصيد 14 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الوداد المغربي، صاحب المركز الثاني في المجموعة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي مع منافسه صن داونز: – على مدى تاريخ مواجهات الفريقين سبق أن التقى الأهلي فريق صن داونز في ست مباريات، وجميعها في دوري أبطال إفريقيا، وكان الفوز حليف الأهلي في ثلاث مواجهات، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل وفاز صن داونز في مباراة واحدة.

– المباراة الأولى بين الفريقين كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وكان سيد عبدالحفيظ صاحب هدف التعادل للأهلي.وفي مباراة الإياب بالقاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو «هاتريك». – التقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في دور ثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كلٌّ من: محمد بركات، وأمادو فلافيو. وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق شادي محمد، ومحمد أبو تريكة. – النسخة الماضية من دوري الأبطال شهدت آخر مواجهات الفريقين لحساب الدور ربع النهائي، انتهت مباراة الذهاب بفوز صن داونز على الأهلي بنتيجة 5-0 وعاد الأهلي في الإياب بتحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وهو الفوز الذي لم يكن كافيًا لمرور الأهلي إلى نصف النهائي.وإذا كان الأهلي قد واجه صن داونز في ست مواجهات، فإن هناك تاريخًا طويلًا جمع الأهلي بفرق جنوب إفريقيا «في مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء». الأهلي التقى فرق جنوب إفريقيا في 21 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية. الفوز كان حليف الأهلي في تسع مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، بينما خسر الأهلي ست مباريات.وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002. وخلال مواجهات الأهلي مع فرق جنوب إفريقيا نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا 28 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.