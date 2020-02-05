أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

عاد الزمالك إلى طريق الفوز الذي غاب عنه ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء 5-2-2020، في المرحلة السادسة عشر للبطولة.

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وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل أمام وادي دجلة في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 28 نقطة، ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، علما بأنه مازال له مباراتان مؤجلتان.

في المقابل، تجمد رصيد الحرس، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم الزمالك سريعاً بهدف عبر لاعبه محمود علاء في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أحمد سيد (زيزو) الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 26.

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