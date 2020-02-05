- 1/2
- 2/2
عزز الهلال صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه الرائد مساء اليوم الأربعاء 5-2-2020، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد الهلال، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، والحادي عشر في المسابقة هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 38 نقطة في الصدارة.
في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 27 نقطة في المركز السادس.
وبادر الهلال بالتسجيل مبكراً عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة السادسة، فيما أضاف بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 51.
وأشعل الرائد المباراة من جديد، بعدما قلص نجمه محمد فوزير الفارق بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 58، لكن اللاعب المغربي أضاع فرصة التعادل على فريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89.
وقضى عبدالله المعيوف على آمال التعاون في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يهزم الرائد بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.