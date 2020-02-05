الهلال يهزم الرائد بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

عزز الهلال صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على ضيفه الرائد مساء اليوم الأربعاء 5-2-2020، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، والحادي عشر في المسابقة هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 38 نقطة في الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 27 نقطة في المركز السادس.

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وبادر الهلال بالتسجيل مبكراً عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة السادسة، فيما أضاف بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 51.

وأشعل الرائد المباراة من جديد، بعدما قلص نجمه محمد فوزير الفارق بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 58، لكن اللاعب المغربي أضاع فرصة التعادل على فريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وقضى عبدالله المعيوف على آمال التعاون في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.