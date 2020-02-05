رياضة | خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. أول تعليق من صن داونز على مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. أول تعليق من صن داونز على مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن مواجهة النادي الأهلي بدور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذى كان ممثلًا عن الفريق فى القرعة التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة اليوم.

وقال خالد علي فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" جميع الفرق التى صعدت لدور ال 8 من البطولة الإفريقية هذا العام قوية للغاية وكنا نعلم فى صن داونز إننا سنواجه فريق قوي لأن بالطبع مواجهة أي من الأهلي أو الزمالك أو الوداد البيضاوي المغربي ستكون مواجهة صعبة، لذلك كنا نتحدث حول كيفية مواجهة أى فريق منهم وكيف نستعد جيدًا ".

وأضاف :" النادي الأهلي فريق قوي وله تاريخه وبالطبع الجميع يتحدث حول ثأر الأهلي من صن داونز بعد نتيجة العام الماضي والفوز بخماسية، أنا كمشجع للنادي الأهلي كنت اتمني مواجهة صن داونز ولكن كفرد أعمل فى الفريق كنت لا أتمني مواجهة الأهلي ".

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وتابع :" مستر بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق صن داونز دائمًا ما يحترم كل الفرق ويعمل لها حساب وذلك أحترام وليس خوف، فريق صن داونز قوي وعلى الأهلي إحترامه ودائمًا ما أقول أن الفرق مثل صن داونز ومازيمبي الكونغولي على فرق شمال إفريقيا إحترامها بشكل كبير بسبب قوتهم ودائمًا ما نراهم فى الأدوار الإقصائية من البطولة ومرشحين للقب ".

وأردف قائلاً :" صن داونز مثل ما هو الموسم الماضي بل تم إضافة عناصر مميزة، الفريق منذ ثلاث سنوات وهو ينعم بالإستقرار الإدارى والفنى، والجهاز الفنى بقيادة موسيمانى والجهاز التقني مثل ما هو واللاعبين مثل ما هم، لذلك مواجهة الأهلي وصن داونز ستكون مميزة".

وعن أداء الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، قال :" الأهلي حقق العلامة الكاملة ببطولة الدوري المصري حتى الان، ولكن الدوري المصري ليس مقياس كما نري الأهلي مختلف فى دوري الأبطال، ولكن الاهلي مع فايلر يسير بشكل أفضل ".