رياضة | خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. ماذا قال نجوم الكرة عن قرعة دوري أبطال إفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. ماذا قال نجوم الكرة عن قرعة دوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة قوية للنادي الأهلي، والتي أقيمت اليوم بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأوقعت القرعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان النادي الأهلي، حقق الصعود لدور الثمانية عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر أوقعت القرعة نادي الزمالك، في مواجهة صعبة ضد الترجي الرياضي التونسي.

واحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولي خلف مازيمبي الكونغولي صاحب صدارة المجموعة.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، أحد أيام 28 أو 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في جنوب إفريقيا أحد أيام 6 أو 7 مارس المقبل.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على التواصل مع نجوم كرة القدم لمنح رأيهم في مواجهات الأندية المصرية وفرص صعودهم للمربع الذهبي وجاءت كالآتي:-

1- "ربيع ياسين"

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2001، على صعوبة مواجهات دور الثمانية بالبطولة، قائلًا "اللي خايف يروح".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الأهلي سيكون قادر على تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، وسينافس على اللقب.

وتابع: "نتيجة الموسم الماضي لن تؤثر على لاعبو المارد الأحمر، بل ستكون دفعة قوية للاعبين من أجل تلاشي أخطاء الماضي".

وعن الزمالك استطرد قائلًا: "الفارس الأبيض واحد من الأندية الكبرى في إفريقيا، ومواجهة الترجي صعبة للطرفين، وسيكون قادر على تخطيها".

واختتم: "الفارق بين المنافسين سيكون التعامل النفسي والذهني، وإدارة المدربين واللاعبين، وعلى اللاعب التركيز فقط داخل أرضية الملعب وعدم التأثر بأي عوامل خارجية، حتى يحقق أهدافه".

2- "جمال عبد الحميد"

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قال جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن القرعة أوقعت الأهلي والزمالك، في مواجهات صعبة، مؤكدًا أن جميع الفرق لها احترامها وقوتها.

وأضاف عبدالحميد: " جماهير الأهلي قبل القرعة تمنت مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، أملًا في تعويض الهزيمة الثقيلة الموسم الماضي، بينما تمنت جماهير الزمالك مواجهة أي فريق بخلاف الترجي، وهو ما لم يتحقق".

وتابع: "مواجهة الأهلي وصن داونز، ستكون سلاح ذو حدين، الجانب الإيجابي هو أن المارد الأحمر يمكنه الانتقام أو تقليل الهزيمة من خمسة إلى ثلاثة أهداف، أما الجانب السلبي هو وضع في الاعتبار نتيجة الخماسية، وهو ما يجعل اللاعبين في حالة صعبة وقد يتعرضوا لضغوط صعبة".

وأكمل: "مواجهة الزمالك والترجي ستكون بلغة الكرة "رخمة"، لأن الفريقين سيتقابلا ثلاث مرات في أقل من شهر وبالتأكيد نتيجة السوبر الإفريقي، ستؤثر على نتيجة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "الأهلي والزمالك، لديهم فرصة للمرور من هذا الدور والمنافسة على اللقب، أعتقد أنهم أوى فريقين في القاهرة ويجمعا 13 بطولة كاملة، ولا يمكن الاستهانة بهم".

3- "أسامه عرابي"

كشف أسامه عرابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن حظوظ الأندية المصرية في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب عرابي، عن استيائه من الأقاويل التي تقلل من فرص الأهلي والزمالك، في العبور من هذا الدور، مؤكدًا أن الفريقين يمتلكان الحظوظ الأوفر للعبور.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "مواجهة الأهلي ضد صن داونز، ستكون طبيعية وعادية ولن تؤثر عليها نتيجة الموسم الماضي، أعتقد أن هذا الأمر ليس في القلعة الحمراء والفريق قادر على العبور ونتيجة مباراة لن تمحي قوته في القارة".

وتابع: "مباراة الزمالك ضد الترجي، ستكون صعبة ولكن أيضًا الفارس الأبيض قادر على التخطي والعبور، ومواجهة السوبر الإفريقي، ستحدد ملامح مواجهتي دوري الأبطال".

واختتم: "أعتقد أن الفريقين قادران على التأهل، وفي حالة تأهلهما سيصلا للمباراة النهائية، والبطولة ستكون مصرية بمشيئة الله".

4- "رضا عبدالعال"

شن رضا عبدالعال المدير الفني السابق لبلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك الأسبق، هجومًا حادًا على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التهافت على التقليل من شأن الأندية المصرية.

وأوضح عبدالعال، أن الفريقين مؤهلين للتتويج باللقب، ويمتلكان كل المقومات لتحقيق ذلك، من أجهزة فنية ولاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف: "نتيجة الخماسية بين صن داونز والأهلي؟ هذا كلام فارغ، الأهلي لا يتعامل بتلك الطريقة، ولا تؤثر عليه تلك النتيجة وسيكون هناك قتالًا من جانب اللاعبين لإثبات جدارتهم".

واختتم حول تأثير نتيجة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي على أداء مباراتي دوري الأبطال قائلًا: " لا أعتقد ذلك، هذه بطولة وتلك بطولة أخرى، وإذا تعامل لاعبو الفريقين على هذا الأساس لن يبتعدا كثيرًا في البطولة الإفريقية، لذلك على لاعبو الزمالك الفصل تمامًا بين مباراة وأخرى، وأتمنى الأهلي والزمالك، بالمباراة النهائية".