رياضة | "بشرى سارة" و"ذكرى مؤلمة" للزمالك في مواجهات الترجي بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بشرى سارة" و"ذكرى مؤلمة" للزمالك في مواجهات الترجي بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك مع فريق الترجي الرياضي التونسي في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيستضيف المارد الأبيض مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة أحد يومي 28 أو 29 فبراير الجاري.

وواجه نادي الترجي التونسي مع الزمالك في 6 مرات من قبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الأبيض في مرتبين، بينما حقق الترجي في مرة واحدة فقط، وانتهت ثلاث مواجهات بنتيجة التعادل.

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ولكن كانت المواجهة الوحيدة الذي حقق الترجي خلالها الفوز في نهائي موسم 1994 بعد التعادل في القاهرة سلبيا والأنتصار إيابا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعد هذة المباراة ذكرى سيئة لجماهير القلعة البيضاء.

بينما تعد البشرى السارة أن الزمالك واجه الترجي في دور المجموعات موسم 2002 وهو آخر القاب الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من التعادل في مباراتين الذهاب والاياب.

وحقق نادي الزمالك الفوز في اخر مواجهات بين الفريقين بدوري الأبطال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد خلال نسخة موسم 2005 بدور المجموعات بعد التعادل في مباراة الدور الاول.